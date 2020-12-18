Два школьника пострадали в аварии в Орле

18.12.2020 | 9:58 Новости, Происшествия

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Две легковушки не смогли поделить перекресток.

Вчера, 17 декабря около 08.00 на улице Машиностроителей в Орле произошло ДТП. Две иномарки не смогли разъехаться на перекрестке. В итоге пострадали юные пассажиры одной из машин.

40-летняя водитель «Дэу Нексия» при повороте налево на светофоре «забыла» пропустить автомобиль, который по ПДД пользовался преимуществом при проезде не перекрестке. В итоге «Дэу» столкнулась с  автомобилем «Опель Вектра», сообщили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.

В аварии пострадали 10-летний мальчик и 8-летняя девочка. Школьники были пассажирами «Дэу». Детям потребовалась помощь медиков, но обошлось без госпитализации.

ИА «Орелград»

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