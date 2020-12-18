Мэрия Орла почти год не может освоить деньги на ремонт дома

Стена в доме на улице Калинина промерзает, хотя средства на ее утепление в бюджете есть.

Мэрия Орла до сих пор не распорядилась утеплить стену дома №8 по улице Калинина, хотя деньги на эти работы в городском бюджете есть. Об этом стало известно на заседании профильного комитета горсовета 17 декабря. Как уже писал «Орелград», ранее чиновники долго тянули с расселением соседнего дома, №2, хотя он был признан аварийным и подлежащим сносу.

Как стало известно на заседании комитета, чиновники мэрии до сих пор не освоили более 200 тыс. рублей, которые заложили в бюджет на утепление стены между домами №2 и №8 по Калинина. Дом №2 уже расселен, отопление в здании отключено, следовательно, в доме №8, расположенном через арку, промерзает стена.

Дальнейшие промедление в решении этой проблемы с учетом того, что наступила зима, чревато разрушением общей стены домов № ​ 2 и № 8 по ул. Калинина, а также может привести к аварийному состоянию дома № 8.

— Я прошел все пять этажей по Калинина, 8, — рассказал депутат Александр Головин. — Стены холодные, обои отходят.

Он напомнил, что дом №2 расселили еще в 2017 году. депутаты решили вынести вопрос на сессию, а замглавы администрации Олег Минкин пообещал взять решение этой проблемы под личный контроль.

ИА «Орелград»