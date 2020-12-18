Музалевский прокомментировал пресс-конференцию Путина

Большинство поставленных президентом задач уже реализуются на Орловщине в рамках нацпроектов.

Вчера, 17 декабря Президент России Владимир Путин провел традиционную пресс-конференцию. Она стала 16-й по счету. Глава государства отвечал на вопросы журналистов и жителей страны. Свой комментарий по итогам прямой линии с президентом дал глава Орловского облсовета Леонид Музалевский.

— Сегодня в ходе пресс-конференции Владимир Владимирович Путин традиционно подробно ответил на все поступившие вопросы, затрагивающие различные сферы жизни, — сказал спикер регионального заксобрания. — Вполне ожидаемо, что основная часть касалась темы пандемии коронавируса. Наш Президент подчеркнул, что система здравоохранения государства оказалась эффективнее мировой. И тому есть реальные подтверждения. У нас в стране было оперативно развернуто производство средств индивидуальной защиты. Россия первой в мире начала производить вакцину, качественную и эффективную. Важно отметить, что она уже стала поступать в регионы. Буквально несколько дней назад вакцина «Спутник V» пришла на Орловщину (700 доз). В первую очередь, ее получат люди, стоящие на передовой — медики, работники образования и соцзащиты.

Бесспорно, пандемия стала серьезным испытанием для всей социальной сферы и экономики, отметил Музалевский. При этом он обратил внимание на реальные меры поддержки, оказанные правительством страны. Так, пособие по безработице выросло с полутора до 4 500 тысяч рублей. При этом люди, уволенные с 1 марта, стали получать пособие в размере 12 130 рублей, плюс по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

— Серьезные меры поддержки, помимо единоразовых выплат, предусмотрены и для семей с детьми. В скором времени дополнительную поддержку почувствуют и пенсионеры — пенсии будут проиндексированы на 6,4%. Считаю эту новость очень важной в современных условиях, — сказал Музалевский.

Не остались без поддержки и предприниматели. Парламентарий подчеркнул, что на внеочередном заседании регионального парламента для орловских плательщиков упрощенной системы налогообложения, осуществляющих основные виды деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков, на 2021 год установили пониженные налоговые ставки.

— Безусловно, необходимо создавать новые рабочие места, выводить экономику страны на новый уровень, создавать современные производства. И работа в этом направлении ведется. Многие задачи, обозначенные Президентом, и он сам обратил на это внимание, заложены в национальных проектах, которые сегодня успешно реализуется, в том числе и в Орловской области, — сказал Музалевский. — Я уверен, что наша страна, а вместе с ней и наш регион, успешно справится с новой коронавирусной инфекцией и ее последствиями. Главное для этого есть — четкое понимание проблем и работающие механизмы для их решения.

ИА «Орелград»