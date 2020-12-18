Орловцы схлопотали от ГИБДД 80 тысяч штрафов

Приставы взыскали с жителей региона штрафы по исполнительным производствам.

В Орловской области за 11 месяцев 2020 года судебные приставы окончили свыше 108 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов. В бюджет было перечислено более 120 миллионов рублей. Такие данные привели в региональном управлении ФССП России.

В ведомстве уточнили, что всего за отчетный период времени было возбуждено более 110 тысяч исполнительных производств данной категории. Из них большая часть, свыше 80 тысяч производств, были возбуждены по постановлениям ГИБДД.

«Гражданам необходимо помнить, что неуплата административного штрафа в установленный законом срок влечет увеличение данного штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток», — пояснила Юлия Рожкова, главный специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по Орловской области.

По ее словам, судебные приставы применяют в отношении должников целый комплекс мер принудительного взыскания. Например, их временно лишают права выезда за рубеж, приостанавливают действие их водительских удостоверений, а также накладывают аресты на их имущество и банковские счета.

ИА «Орелград»