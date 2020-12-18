Орловских чиновников предупредили о наказании за сосульки

18.12.2020 | 14:30 ЖКХ, Новости

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Каждый год в регионе фиксируют происшествия из-за нечищеных крыш.

СК по Орловской области предупредил чиновников и управляющие компании об ответственности за содержание зданий зимой. В ведомстве напомнили, что в регионе каждый год происходят инциденты с обрушением наледи, в которых люди получают травмы и даже погибают. Тех, кто отвечает за состояние жилфонда, предупредили об уголовной ответственности за неисполнение обязанностей.

Пресс-служба регионального СК обратила внимание чиновников, глав управляющих компаний на необходимость работы по содержанию социальной инфраструктуры в порядке. Необходимо выявлять скопления снега, наледи на кровлях домов, зданий и своевременно их убирать.

— Ежегодно в Орловской области фиксируются происшествия, связанные с падением на прохожих снежной наледи и сосулек. В результате чего потерпевшие получают серьезные травмы или погибают, — напомнили в ведомстве.

Так, в текущем году суд вынес приговор директору ООО «УК Спутник». Напомним, в январе 2019 года с балкона пятиэтажки в Советском районе Орла на 54-летнюю местную жительницу обрушилась наледь. Женщина умерла на месте происшествия. Еще одна трагедия произошла во Мценске: наледь с крыши травмировала 11-летнего мальчика. И в данном случае осудили директора УК.

— Таким образом, в случае серьезного травмирования или гибели человека к уголовной ответственности могут привлекаться собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции, руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности, — напомнили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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