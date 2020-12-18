Орловских таксистов будут жестче наказывать за маски

Губернатор попросил полицейских присмотреть за соблюдением масочного режима в легковых такси.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился усилить контроль за масочным режимом в легковых такси. На заседании оперштаба 17 декабря глава региона попросил полицейских «обращать внимание» на таксистов и их пассажиров без масок.

Как рассказали в пресс-службе обладминистрации, сотрудникам регионального УГИБДД рекомендовали «обращать внимание на водителей легкового такси не соблюдающих «масочный режим» или допускающих нахождение в транспорте пассажиров-нарушителей данного режима». Стражи порядка смогут сообщать о нарушителях в областной профильный департамент, сотрудники которого составляют административные протоколы.

В облправительстве рассказали, что сумма штрафов за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований в Орловской области составила2,8 млн рублей. Больше всего нарушений (63%) выявили на предприятиях торговли, в общепите (20%), медорганизациях (7%). На услуги общественного транспорта и парикмахерских пришлось по 5 % обнаруженных нарушений.

ИА «Орелград»