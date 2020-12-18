Орловской области урезали субсидии

Регион не получит денег по ряду направлений.

Депутаты Орловского облсовета сразу в двух чтениях внесли поправки в закон об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Как уже писал «Орелград», законопроект был подготовлен «в связи с необходимостью уточнения объемов целевых безвозмездных поступлений и перераспределения бюджетных ассигнований». Доходы и расходы областного бюджета были скорректированы до 42,064 и 45,664 миллиарда рублей соответственно.

Объем безвозмездных поступлений был уточнен с увеличением на 495,766 миллиона рублей. В то же время по целому ряду направлений предполагаемый объем финансовой поддержки из федерального центра был урезан, что тоже нашло свое отражение в исправленной редакции закона о бюджете. Так, на 7,77 миллиона рублей сокращен объем субсидий, которые федеральный центр предоставляет субъектам РФ на развитие рынка газомоторного топлива.

Объем субвенций на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка был урезан на 10,52 миллиона рублей, субсидий на поддержку сельхозпроизводства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства – на 54,69 миллиона, на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров – на 1,97 миллиона.

Кроме того, на 15,43 миллиона рублей сокращен объем субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

ИА «Орелград»