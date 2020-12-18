В Орле ответили на вопрос, с чего начинается бизнес

Книга, как источник знаний и вдохновения – идеальный стартовый капитал успешного дела в новом году, считают в центре «Мой бизнес».

Центр «Мой бизнес» в Орле приглашает руководителей и предпринимателей региона принять участие в благотворительной акции #МойбизнесПомогает. В преддверье Нового года в центре формируется библиотека для самозанятых и стартапов. Деловая литература будет в свободном доступе для каждого, кто размышляет о запуске бизнеса, для тех, кто начинает путь топ-менеджера. Собственники действующих предприятий знают, что стартовый капитал своего дела – это в первую очередь, вера в себя, видение цели и понимание пути. У каждого руководителя есть подборка книг, которые ведут к успеху. «Мой бизнес» предлагает поделиться этими книгами с новыми членами делового сообщества Орловской области.

С 18 декабря в офисе «Мой бизнес» в Орле на улице Салтыкова-Щедрина, 34 установлена книжная полка и начат сбор книг. Каждый день в рабочее время принимается литература как новая, так и букинистическая. Пометки на полях и вдохновляющие подписи от гуру орловского бизнеса приветствуются. На книжной полке уже заняли своё место книги из коллекции центра «Мой бизнес», собранной за год проведения обучающих мероприятия от известных консультантов и тренеров России с их автографами.

#МойбизнесПомогает – социальная проект центра «Мой бизнес» в Орловской области, который в завершении сложного 2020 года, вселяет надежду и дарит вдохновение тем, кто только начинает свой путь в бизнесе, проект расширяющий профессиональное деловое сообщество региона.

Подробности проекта, а также полный список услуг центра «Мой бизнес» для старта своего дела и развития бизнеса в Орловской области можно уточнить по телефону горячей линии: +7 (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»