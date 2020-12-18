В Орловской области отменили карантинные зоны

18.12.2020 | 7:01 Новости, Общество

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Ограничения в десятках мест были сняты в 2020 году.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в 2020 году на территории подведомственных регионов были упразднены 32 карантинные фитосанитарные зоны. Решения об этом были приняты на основании заключений специалистов, которые провели обследования территорий.

Так, в ведомстве уточнили, что речь идет о ранее выявленных очагах различных вредителей растений. Это касается как насекомых, так и растений. Во всех очагах были проведены мероприятия, «направленные на полное уничтожение карантинных объектов».

В результате в 32 указанных карантинных фитосанитарных зонах на общей площади 2408,54 га вредители были полностью ликвидированы. В связи с этим ограничительные мероприятия были сняты в 25 фитозонах по золотистой картофельной нематоде, шести фитозонах по повилике и одной — по фомопсису подсолнечника.

«Проводимая работа направлена на недопущение проникновения и распространения новых карантинных объектов, а также локализацию и ликвидацию имеющихся очагов карантинных организмов», — заявили в ТУ Россельхознадзора.

Также сообщается, что в текущем году были подтверждены ранее выявленные очаги по девяти карантинным объектам: американской белой бабочке, большому черному еловому усачу, малому черному еловому усачу, черному сосновому усачу, западному цветочному трипсу, золотистой картофельной нематоде, амброзии полыннолистной, амброзии трехраздельной и повилике sp. Общая площадь этих территорий составляет 36 779,73 га.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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