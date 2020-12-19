Из орловских буренок выдоили рекордные показатели

19.12.2020 | 11:53 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Продуктивность коров в регионе значительно выросла.

Как сообщает Орелстат, в текущем году в Орловской области в среднем от одной коровы в сельхозорганизациях было надоено 5485 кг молока. Данный показатель на 291 кг превышает уровень 2019 года. Свои рекордсмены выявлены и по географическому принципу. Сообщается, что продуктивность коров за отчетный период времени увеличилась в 12-ти районах региона.

Наиболее значительный прирост показателей, в среднем на 13-16 процентов, отмечен в сельхозорганизациях Глазуновского, Малоархангельского и Урицкого районов. Однако всех заткнули за пояс животноводы Верховского района. Там, как сообщает Орелстат, зафиксирован самый высокий средний надой — от каждой коровы получено более 8 тонн молока.

Отметим, что выросло и поголовье КРС. Так, по состоянию на 1 декабря 2020 года в Орловской области насчитывалось 31,3 тысячи коров. Для сравнения, на 1 ноября 2020 года стадо составляло 30,2 тысячи голов – ровно столько же, сколько и на 1 февраля 2020 года. Кроме того, по подсчетам статистиков, производство мяса в Орловской области в этом году составило 174,6 тысячи тонн, что на 12,7 процента больше прошлогоднего уровня.

«В птицеводческих организациях Орловской области средняя яйценоскость кур-несушек составила 219 яиц против 196 яиц годом ранее», — добавили в Орелстате.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования