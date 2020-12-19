Из орловских буренок выдоили рекордные показатели

Продуктивность коров в регионе значительно выросла.

Как сообщает Орелстат, в текущем году в Орловской области в среднем от одной коровы в сельхозорганизациях было надоено 5485 кг молока. Данный показатель на 291 кг превышает уровень 2019 года. Свои рекордсмены выявлены и по географическому принципу. Сообщается, что продуктивность коров за отчетный период времени увеличилась в 12-ти районах региона.

Наиболее значительный прирост показателей, в среднем на 13-16 процентов, отмечен в сельхозорганизациях Глазуновского, Малоархангельского и Урицкого районов. Однако всех заткнули за пояс животноводы Верховского района. Там, как сообщает Орелстат, зафиксирован самый высокий средний надой — от каждой коровы получено более 8 тонн молока.

Отметим, что выросло и поголовье КРС. Так, по состоянию на 1 декабря 2020 года в Орловской области насчитывалось 31,3 тысячи коров. Для сравнения, на 1 ноября 2020 года стадо составляло 30,2 тысячи голов – ровно столько же, сколько и на 1 февраля 2020 года. Кроме того, по подсчетам статистиков, производство мяса в Орловской области в этом году составило 174,6 тысячи тонн, что на 12,7 процента больше прошлогоднего уровня.

«В птицеводческих организациях Орловской области средняя яйценоскость кур-несушек составила 219 яиц против 196 яиц годом ранее», — добавили в Орелстате.

ИА «Орелград»