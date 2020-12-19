Орловская область недосчиталась более 1000 свадеб

В пандемийном году в регионе снизилось количество браков

Орелстат выпустил специальный релиз, подготовленный к празднованию Дня работников ЗАГСа. Он берет начало в 1917 году, когда был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Это был первый в нашей стране законодательный документ в области семейного права, устанавливающий принципы добровольности брака, равноправия супругов и детей, рожденных в браке и внебрачных.

«В нашем регионе эта деятельность осуществляется управлением ЗАГС Орловской области и территориальными отделами ЗАГС в городах и районах, — сообщает Орелстат. — За 10 месяцев текущего года сотрудниками органов ЗАГС области зарегистрировано 4,8 тысячи новорожденных (95,4 процентов к январю-октябрю 2019 года) и 10,2 тысячи умерших (106,6 процента)».

Что касается семейных отношений, то пандемийный 2020 год явно наложил негативный отпечаток на эту сферу. Напомним, работа ЗАГСов в Орловской области в сфере заключения браков приостанавливалась из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Вероятно, поэтому статистика оказалась гораздо хуже прошлогодней.

Так, сотрудники ЗАГСов за 10 месяцев текущего года зарегистрировали 2992 брака, что почти на 28 процентов меньше уровня 2019 года. Количество заключенных браков по сравнению с прошлым годом сократилось на 1123. Правда, и разводов в регионе стало меньше. Их зарегистрировано 2250, тогда как годом ранее свои отношения официально расторгли 2743 орловские семейные пары.

ИА «Орелград»