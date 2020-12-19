Орловских адвокатов призвали не забывать про 31 декабря

В последние день года наступит срок уплаты фиксированных платежей.

Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области выступило с напоминанием о том, что фиксированные страховые взносы необходимо оплатить не позднее 31 декабря. Обращение адресовано не всем жителям региона, а только тем, кого касается эта законодательная норма.

В частности, фиксированные страховые взносы должны будут оплатить индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики и патентные поверенные. Кроме того, как уточнили в региональном управлении ФНС, такие же взносы обязаны платить «иные лица, занимающиеся частной практикой, независимо от возраста, вида осуществляемой деятельности и факта получения от нее доходов в конкретном расчетном периоде».

В ведомстве добавили, что в 2020 году размер фиксированных платежей составляет 40 874 рубля, из которых 32 448 рублей составляют взносы на обязательное пенсионное страхование, а 8426 рублей — взносы на обязательное медицинское страхование. При этом предусмотрены льготы. Так, для ИП, работающих в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, фиксированный размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование за 2020 год составит 20 318 рублей.

ИА «Орелград»