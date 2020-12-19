Первое земноводное на Земле появилось в орловском музее

Макет уникального существа украсил экспозицию музе в Ливнах.

В Ливенском краеведческом музее обновилась основная экспозиция. Информация об этом прозвучала в ходе оперативного совещания в местной мэрии. Как следует из сообщения администрации Ливен, музейный зал природы получил сразу три новых экспоната: чучело медведя ростом высотой 225 см, чучело сойки и полноразмерный макет Якубсонии Ливенской – первого земноводного, вышедшего на сушу из океана.

«В зале советской эпохи появились личные вещи и обстановка кабинета Почетного гражданина города Ливны Головина Дмитрия Ильича, — говорится в сообщении. — В зале знаменитых земляков была открыта экспозиция, посвященная начальнику Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу генерал-полковнику полиции Сергею Викторовичу Бачурину. Теперь на сайте учреждения доступны к просмотру три экскурсии по залам основной экспозиции».

На совещании было подчеркнуто, что музей во время пандемии новой коронавирусной инфекции не прекращал свою работу. Приостанавливалось лишь проведение выставок. Они проводились до апреля 2020 года, после чего наступила временная пауза. Выставочная деятельность была возобновлена с июля 2020 года с соблюдением санитарных мер безопасности.

За то время, когда музей был закрыт для приема посетителей, его сотрудники успели сделать многое. Так, были подготовлены и изданы книги «Ливны — город воинской доблести», «Старинные улицы города Ливны» и «Ливны» (том 4, 5). Также вышел в свет альманах «На берегах Быстрой Сосны». Ливенский краеведческий музей будет работать 4, 5 и 6 января, причем предусмотрено проведение и семейных, до пяти человек, экскурсий.

«Будут доступны основная экспозиция музея и три выставки: «Ливны 1941 – мертвый город», «Наши силы неисчислимы. Город Острогожск» и выставка Орловского областного архива, посвященная 75-й годовщине Победы в ВОВ», — уточнили в мэрии.

ИА «Орелград»