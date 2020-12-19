Роспотребнадзор отсудил 2 млн рублей в пользу обманутых орловцев

Деньги были взысканы по искам о защите прав потребителей.

Областное управление Роспотребнадзора обнародовало отчет о судебной защите прав потребителей в текущем году. Информация была озвучена на заседании межведомственного координационного совета. Согласно ей, всего в 2020 году ведомство подало в суды 38 исковых заявлений, а также дало в судах 23 заключения по делам о нарушении прав потребителей. В результате в пользу обманутых граждан было взыскано в общей сложности более 2 миллионов рублей.

«В судах рассмотрены вопросы о расторжении договоров купли-продажи мебели по образцам, договоров оказания туристских услуг, медицинских услуг ненадлежащего качества, поставки и установки изделий из ПВХ, о возврате денежных средств за некачественное оказание услуг связи, невыполнении условий договора возмездного оказания услуг и возмещении убытков, понесенных на устранение недостатков в товаре», — перечислили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, 9 раз сотрудники этого ведомства обращались в суды с требованиями о закрытии сайтов, торговавших некурительной никотинсодержащей продукцией. В пяти случаях суды удовлетворили иски, после чего доступ к сомнительным сайтам был закрыт. В четырех случаях владельцы сайтов не стали дожидаться рассмотрения исков в судах и сами закрыли свои ресурсы.

ИА «Орелград»