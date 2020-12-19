В Орле инвалид оставил подростка без велосипеда

Преступник на следствии завил, что просто хотел покататься.

Уголовное дело в отношении местного жителя рассмотрел Железнодорожный районный суд города Орла. Перед ним предстал инвалид 3-й группы, который, несмотря на заболевание, ведет довольно активный образ жизни. Ранее он был осужден за кражу и получил наказание в виде исправительных работ. Однако выполнять их отказался, поэтому суд отправил его в колонию-поселение, из которой он недавно вышел. Теперь молодого человека осудили еще за два преступления.

В первом случае его действия вновь были квалифицированы как кража. Рецидивист похитил велосипед, оставленный подростком возле входа в аптеку на улице Советской. Стоимость «железного коня» составляла почти 11 тысяч рублей. Подсудимый вину в этом деянии сначала не признал. На стадии расследования он завил, что прогуливался по улице со своим знакомым. Увидев оставленный перед аптекой велосипед, решил на нем покататься. Мол, похищать велосипед он не собирался, а обстоятельств возврата велосипеда подростку не помнит, поскольку был сильно пьян.

Впрочем, в суде подсудимый изменил показания. Согласно озвученной им второй версии, он увидел, как подросток вошел в аптеку, после чего, убедившись в том, что за ним никто не наблюдает, похитил велосипед, чтобы им пользоваться. На следующий день его задержали полицейские, которые и изъяли у него украденное имущество.

По второму эпизоду преступной деятельности молодого человека обвинили в грабеже. Он украл из магазина «Пятерочка» несколько бутылок спиртного – взял бутылки с полки и вышел с ними из торгового зала, не оплатив товар на кассе. С учетом криминального прошлого и по совокупности преступлений подсудимый получил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год, в течение которого он должен доказать свое исправление.

ИА «Орелград»