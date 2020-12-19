В Орле заработала «горячая линия» на тему реформы налогов

Желающие получат консультации в преддверии отмены ЕНВД.

Как уже рассказывал «Орелград», с 1 января 2021 года в России прекращается действие специального налогового режима ЕНВД — единый налог на вмененный доход. Это новелла коснется очень многих предпринимателей. У них еще есть время и возможность выбрать для себя другой подходящий налоговый режим и перейти на него. В противном случае сразу после Нового года не определившиеся организации и предприниматели будут переведены на общий режим налогообложения.

Об этом и многом другом орловскому бизнесу готовы рассказать консультанты телефонной «горячей линии», которая организована управлением ФНС России по Орловской области. Как пояснили в пресс-службе этого ведомства, она призвана помочь представителям бизнеса перейти на альтернативные режимы налогообложения.

«В каждой налоговой инспекции региона работают телефоны, позвонив по которым предприниматели и представители организаций смогут уточнить интересующую их информацию, — поведали в управлении ФНС. — Специалисты налоговой службы расскажут о доступных для ИП и ЮЛ режимах налогообложения, проинформируют о порядке перехода на них, познакомят с сервисами ФНС России, позволяющими выбрать оптимальную альтернативу для дальнейшего успешного ведения бизнеса».

Для каждой территории обслуживания налогоплательщиков работают разные телефоны «горячей линии». Найти их можно на официальном сайте УФНС. Например, в Орле получить необходимую информацию можно по телефонам (4862) 39-20-29, 39-22-32 и 39-21-82.

ИА «Орелград»