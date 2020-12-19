В Орловской области долг по зарплате вырос в 6,6 раза

Главными должниками оказались строители.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области суммарный долг по выплате средств на заработную плату на 1 декабря 2020 года составил 15,687 миллиона рублей. Из них на сферу обрабатывающих производств приходится задолженность в размере 3,139 миллиона рублей, или 20 процентов всего долга, а на строительство – 12,548 миллиона, или 80 процентов.

Отметим, что данные приведены только по кругу наблюдаемых статистиками видов экономической деятельности, без учета представителей малого бизнеса. Напомним, что на 1 ноября 2020 года задолженность по зарплате в регионе составляла 2,4 миллиона рублей, то есть всего за месяц она выросла в 6,6 раза. Кстати, с июля по октябрь 2020 года такой задолженности в области официально не было.

«На 1 декабря 2020 года ни одно из подлежащих обследованию предприятий области сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не представило», — отметили в Орелстате.

ИА «Орелград»