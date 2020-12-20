Клычков изменил условия спасения ГУПов от банкротства

Для унитарных предприятий губернатор придумал новые правила.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в постановление правительства Орловской области, принятое 1 апреля 2019 года. Тогда в регионе был утвержден порядок предоставления бюджетных субсидий государственным унитарным предприятиям. Правда, действие документа касается не всех ГУПов, а только тех, которые «обеспечивают экологическую, эпидемиологическую, эпизоотическую обстановку в Орловской области». К таковым, например, можно отнести ветсанутильзавод «Орловский».

Целевое назначение субсидий осталось прежним – деньги ГУПам будут выделять «в целях предупреждения банкротства». Однако условия предоставления денег губернатор переписал. Кстати, отныне сведения о таких субсидиях должны размещаться на едином портале бюджетной системы РФ при формировании проекта закона об областном бюджете. Они должны быть открытыми.

Чтобы получить субсидию, унитарное предприятие должно будет подтвердить, что оно не находится в процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении него не введена процедура банкротства или что его деятельность не приостановлена. Новое обязательное условие – отсутствие в государственном реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе и главном бухгалтере унитарного предприятия.

В новой редакции изложены основания для отказа в предоставлении субсидии. Таковым, например, может стать недостоверность представленной унитарным предприятием информации. Кроме того, ГУПам придется не позднее 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии, отчитываться перед областными властями о соблюдении условий предоставления финансовой поддержки.

Конечным результатом предоставления субсидии должно стать восстановление платежеспособности унитарного предприятия. Если ГУП этой цели не достигнет, от него могут потребовать возврата средств в казну. А в случае отказа унитарного предприятия от возврата субсидии областные чиновники будут вправе подать на него в суд.

ИА «Орелград»