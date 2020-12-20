Клычков снял карантин, введенный на 1 квадратном метре

Территорию под Орлом признали свободной от заражения.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал указ об отмене ограничительных мероприятий по бешенству животных, который был введен в Орловском районе в середине октября 2020 года. Такое решение было принято на основании представления областного управления ветеринарии. Ранее эпизоотическим очагом по бешенству животных был признан земельный участок площадью 1 квадратный метр, расположенный в 250 метрах от деревни Цветынь Неполодского сельского поселения.

Сама эта деревня была признана неблагополучным пунктом по бешенству животных, а угрожаемой зоной по данному заболеванию было велено считать территории поселков Вязковский и Лыковский, деревень Новоселово и Овражная, а также прилегающих к ним природным территорий, в том числе урочища.

В неблагополучном пункте и угрожаемой зоне были введены ограничения, а ветеринарам было предписано провести комплекс противоэпизоотических мероприятий. Это было сделано, а поскольку новых случаев бешенства в данном районе отмечено за прошедшее время не было, карантин решили снять.

ИА «Орелград»