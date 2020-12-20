Лучшего спортсмена Орловской области выберут онлайн

20.12.2020 | 14:26 Новости, Спорт

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Мероприятие по выбору лучших спортсменов года пройдет в конце декабря.

Областные власти утвердили положение о важном мероприятии, которое пройдет в формате онлайн с 25 по 28 декабря 2020 года. На эти дни запланировано подведение итогов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также спортивных итогов года. Жюри выберет лучших в девяти номинациях, причем некоторые из них предназначены для муниципальных образований.

Как следует из документа, мероприятие планируется провести для популяризация физической культуры и спорта в Орловской области и укрепления дружеских связей между представителями различных спортивных и общественных организаций. Но главная цель — чествование лучших спортсменов и тренеров по итогам результатов выступления на соревнованиях всероссийского и международного уровня в 2020 году.

Победителей в каждой номинации определит экспертная группа, состав которой будет утвержден региональным управлением физической культуры и спорта. К участию будут допущены спортсмены любого возраста, в том числе юниоры и ветераны, а также их тренеры, участвовавшие в официальных соревнованиях, включенных в Единый календарный план Министерства спорта РФ.

Жюри назовет имена лучших спортсменов 2020 года в олимпийских, неолимпийских и адаптивных видах спорта. Также ему предстоит выбрать лучшего тренера 2020 года, лучшую спортивную федерацию, лучшую команду и лучшее мероприятие физкультурно-спортивной направленности. Лучший спортсмен 2020 года будет выбран и по версии посетителей портала «Prosport57».

Кроме того, предусмотрено награждение за лучшие показатели ВФСК «ГТО» среди муниципальных образований Орловской области» и «За лучшую работу по пропаганде и реализации ВФСК «ГТО». Кстати, экспертная группа оставила за собой право внесения специальных номинаций.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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