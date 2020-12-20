Орловцев призвали к охоте на спекулянтов

Антимонопольная служба организовала «горячую линию» по ценам на продукты.

Как сообщили в Орловском УФАС России, в регионе начала работать телефонная «горячая линия» по вопросам роста цен на социально значимые продукты. С ее помощью антимонопольщики собирают информацию «с целью мониторинга ценовой ситуации на территории Орловской области».

«В настоящее время действует «горячая линия» для обращений по вопросам роста розничных цен на социально значимые продукты в магазинах сетевой торговли, — уточнили в управлении ФАС. — Граждане и хозяйствующие субъекты могут сообщать информацию о фактах завышения розничных цен на продукты питания».

В ведомстве заверили, что полученные сведения будут использованы при подготовке еженедельного отчета, «направленного на выявление и пресечение спекулятивного роста цен». Сообщение о завышении цен можно оставить как на официальном сайте Орловского УФАС, так и по телефонам «горячей линии»: (4862) 47-55-91, 47-55-84 и 47-53-95.

Как уже писал «Орелград», ранее Орелстат сообщил, что в Орловской области в ноябре 2020 года средняя стоимость продуктов питания выросла на 1,9 процента. Так, цены на сахар-песок поднялись на 8,8 процента, на масло подсолнечное — на 11,1 процента, на яйца куриные — на 12,2 процента.

«Выросли цены на консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород), печенье, овощи натуральные консервированные, конфеты мягкие, глазированные шоколадом и натуральные шоколадные, креветки мороженые неразделанные, майонез — на 4,4-6,9 процента», — сообщил Орелстат.

ИА «Орелград»