Орловскую область признали «производительной и бережливой»

Регион вошел в десятку лучших по повышению производительности труда.

Орловская область отличилась в национальном проекте. Об этом свидетельствует рейтинг субъектов РФ по привлечению предприятий к участию в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Он был составлен Минэкономразвития России. По итогам 2020 года Орловская область заняла в нем высокое 9-е место.

Как уточнили областные власти, в регионе действует собственный проект под названием «Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях». Это инструмент реализации нацпроекта. В его рамках сотрудников промышленных предприятий области обучают по курсу «Бережливое производство».

Обучение проводят преподаватели АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда». Так, на днях курсы прошли сотрудники «Орелтекмаша». В целом в 2020 году обучение в рамках данного национального проекта прошли 130 сотрудников промышленных предприятий Орловской области. Власти полагают, что эффект уже достигнут.

«На предприятиях, сотрудники которых уже прошли данное обучение, на основе полученных компетенций организована работа по анализу существующих производственных процессов, выявлению имеющихся резервов в сфере повышения производительности труда и снижения производственных потерь», — сообщили в администрации региона.

ИА «Орелград»