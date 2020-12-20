Школы прошлого и позапрошлого столетий под Орлом подлатают

В Ливнах актуализировали программу развития системы образования.

Администрация города Ливны в новой редакции утвердила муниципальную программу «Образование», действие которой рассчитано до 2025 года включительно. Она состоит из ряда подпрограмм, одной из которых предусматривается создание безопасные условий обучения и воспитания обучающихся.

Как следует из приведенной справки, в Ливнах действуют 25 образовательных организаций: гимназия, лицей, пять средних общеобразовательных школ, две основные общеобразовательные школы, 15 дошкольных образовательных организаций, а также Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Школы и детсады расположены в 30 зданиях, которые находятся в их оперативном управлении.

«Многие образовательные организации располагаются в приспособленных заданиях или построены по типовым проектам в 60-80-х прошлого столетия, а лицей имеет 200-летнюю историю, что не соответствует современным требованиям, предъявляемым к объектам образования, — следует из паспорта программы. — Но, вместе с тем, технические характеристики эксплуатируемых зданий соответствуют необходимым требованиям санитарных норм и правил».

Все здания имеют водопровод, канализацию и центральное теплоснабжение, в них ежегодно проводится косметический ремонт и «поддерживается художественно-эстетический порядок на территории». Аварийных зданий нет, но при этом их техническое состояние «характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, фундаментов и наружных стен».

«Многие из них требуют проведения капитальных и текущих ремонтов как самих зданий и сооружений, так и систем отопления, водопровода и канализации, тем более что темпы износа зданий существенно опережают темпы их ремонта», — признают авторы программы.

На ремонт и приведение зданий в соответствие с современными нормами, в том числе на установку систем видеонаблюдения, в городе планируют в ближайшие годы потратить более 48 миллионов рублей. Часть этих средств будет направлена на создание дополнительных мест в образовательных организациях.

ИА «Орелград»