В Орле забраковали иноземную обувь

20.12.2020 | 13:21 Новости, Общество

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Роспотребнадзор отчитался о проверках маркировки.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, в регионе проводится мониторинг за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Ранее правила были утверждены правительством страны. В частности, такие проверки затронули обувь. Согласно приведенным данным, на текущий момент в Орловской области проведено 30 надзорных мероприятий и проинспектировано 4,4 тысячи единиц «обувной продукции».

Нарушения, связанные с маркировкой товаров контрольными идентификационными знаками, были выявлены в 22 случаях. То есть почти 75 процентов проверенных торговцев правила не соблюдают. В рамках надзорных мероприятий было забраковано 352 пары обуви. Как уточнили в управлении Роспотребнадзора, сделано это было из-за отсутствия маркировки и информации на русском языке об изготовителе (продавце), его юридическом адресе, артикуле, дате изготовления и др.

«К товару применены меры по изъятию — аресту, — подчеркнули в ведомстве. — В отношении хозяйствующих субъектов составлены 22 протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, которые были направлены для рассмотрения в суд».

На данный момент судами вынесено уже 16 постановлений о назначении административного наказания. Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила 120 тысяч рублей. Кроме того, суды постановили конфисковать у наказанных торговцев 112 пар обуви общей стоимостью 203,5 тысячи рублей.

ИА «Орелград»

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