В Орловской области просел сырьевой сектор

Промышленность региона заканчивает год с очень разными показателями.

В ноябре 2020 года в Орловской области промышленное производство выросло на 8,3 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2019 года. При этом по сравнению с октябрем 2020 года оно снизилось на 1,1 процента. Такие данные привели в Орелстате.

В целом, по подсчетам статистиков, по итогам 11 месяцев 2020 года индекс промышленного производства в регионе составил 104,3 процента. То есть сектор работает с превышением прошлогодних показателей. Однако если смотреть по отраслям, то ситуация не везде одинаково позитивная. Например, судя по приведенным цифрам, просело несколько секторов.

По данным Орелстата, в сырьевом секторе, а также в сферах обеспечения электроэнергией, газом и паром, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов индексы промышленного производства составляют 98, 93,4 и 82,5 процента соответственно.

«Ключевое влияние на формирование индекса промышленного производства в Орловской области оказывают предприятия, занимающиеся обрабатывающими производствами и обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха», — отметили при этом статистики.

Гораздо лучше складываются дела в сфере обрабатывающих производствах, где индекс производства составил 106,9 процента. Но безусловным лидером стало производство пищевых продуктов. В текущем году данный сектор демонстрирует стабильность и высокий уровень роста, о чем свидетельствует и высокий индекс производства – 113 процентов.

ИА «Орелград»