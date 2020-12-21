Еще 180 орловцев заразились COVID-19. Это повторение рекорда

Общее число случаев в регионе достигло 19 582

За сутки в Орловской области было выявлено 180 случаев коронавируса, сообщили в федеральном оперштабе. Это повторение рекорда по суточному приросту, установленного 16 декабря. Общее число случаев в регионе достигло 19 582.

Вместе с тем за день умер один пациент с COVID-19, количество летальных исходов выросло до 242. Выздоровели 17 360 человек (+71 за сутки).

В России установлен рекорд прироста больных COVID-19 — 29 350 за сутки. Общее число случаев достигло 2 877 727. С начала пандемии выздоровели 2 295 362 (+19 705), умер 51 351 (+493).

ИА «Орелград»