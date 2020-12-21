Еще один пенсионер погиб в пожаре в Орле

СК взялся проверить обстоятельства трагедии.

В субботу, 19 декабря в Орле произошел пожар, в котором погиб пожилой мужчина. Обстоятельства его смерти проверит региональный СК.

Как рассказали в пресс-службе главка МЧС по Орловской области, сообщение о горящем жилом доме в переулке Фруктовом поступило в 02.44. В здании обнаружили тело 62-летнего мужчины. В результате пожара дом выгорел на площади 50 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

СК России по Орловской области начал доследственную проверку. Силовики намерены установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в декабре это уже четвертый пожар с погибшим пенсионером в Орле. 10 декабря в сгоревшем доме на улице Новосильской обнаружили тело 74-летнего мужчины. 9 декабря в пожаре в частном доме на улице Грузовой погиб 84-летний местный житель. Днем раньше, 8 декабря, в сгоревшей квартире на набережной Дубровинского обнаружили тело 83-летнего мужчины. Как позже установил СК по Орловской области, в данном случае пожар оказался маскировкой убийства. По версии следствия, сын до смерти избил отца и поджег квартиру.

ИА «Орелград»