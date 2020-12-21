Многодетная орловчанка через суд добилась выплат на детей

С помощью прокуратуры женщина «отбилась» от алиментов.

В Орле прокуроры помогли многодетной матери в «войне» с соцзащитой. Женщине отказывали в выплатах на детей из-за того, что она не предоставила сведения об алиментах. И только суд по иску прокуратуры заставил чиновников расплатиться с многодетной орловчанкой.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, женщина сама пришла с жалобой на чиновников. Многодетная орловчанка рассказала, что обратилась в отдел соцзащиты, чтобы продлить пособие на 9-летнюю дочь и оформить выплату на годовалого сына. Однако сотрудники соцзащиты отказали женщине, сославшись на то, что она не представила сведения об алиментах на несовершеннолетних детей.

— Однако в силу ст. 106 Семейного кодекса Российской Федерации взыскание алиментов на детей с другого родителя является правом, а не обязанностью, в связи с чем отказ органа социальной защиты является незаконным, — пояснили в облпрокуратуре.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, однако решение пока не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»