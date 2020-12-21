На борьбу с коронавирусом в Орловской области потратили 1,6 млрд рублей

Власти пообещали сохранить меры поддержки врачам и на 2021 год.

Более 1,6 млрд рублей потратили на противодействие распространению COVID-19 в Орловской области в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Андрея Клычкова.

В основном деньги пошли на выплаты медикам и создание коечного фонда, поддержку медицинских организаций, а также на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и средств индивидуальной защиты.

По словам Клычкова, поддержка медицинских и социальных работников, выплаты и меры поддержки незащищенных категорий граждан сохранятся и в 2021 году.

ИА «Орелград»