Орловским льготникам напомнили о возможности расплачиваться за проезд картой «Мир»

При таком способе оплаты льгота будет учитываться автоматически.

Жителям Орла, которые имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, напоминают о возможности оплачивать поездки бесконтактной картой «Мир». При таком виде оплаты учитывается льгота на проезд, уточнили в пресс-службе национальной платежной системы.

Чтобы воспользоваться этим способом оплаты, льготнику необходимо зарегистрировать карту «Мир» и привязать к ней свой электронный проездной. Сделать это можно в офисах Сбербанка в Орловской области. Для этой процедуры понадобятся паспорт, бесконтактную карта «Мир» любого банка, СНИЛС и документ, подтверждающий право на льготу. Банковская карта платежной системы «Мир» может быть выпущена любым банком. На сегодняшний день более 150 банков, включая крупнейшие, выпускают карты «Мир». После регистрации карты «Мир» к ней будет привязан электронный проездной.

Расплачиваться в транспорте по льготному тарифу можно только бесконтактной картой «Мир». Если ваша карта не является бесконтактной, вы можете обратиться в свой банк для замены карты на новую.

Чтобы начать пользоваться бесконтактной картой «Мир» для оплаты поездок, надо пополнить счет электронного проездного. Сделать это можно в банкомате Сбербанка, через «Сбербанк Онлайн» . Комиссия за такое пополнение не взимается. Счет проездного нужно пополнять с 15-го по 14-е число месяца. Например, чтобы оплачивать картой «Мир» проезд в январе, нужно с 15 декабря до 14 января внести деньги на счет электронного проездного, привязанного к ней.

— Данный проект позволяет реализовать на карте «Мир» одновременно функцию платежной и транспортной льготной карты. В современном мире банковская карта все чаще становится универсальным инструментом как для оплаты товаров и услуг, так и для получения доступа к различным городским сервисам и льготам. Жители Орла уже сейчас активно используют национальные платежные карты в повседневной жизни. Мы рассчитываем, что количество совершаемых по картам «Мир» операций в регионе будет только расти, — рассказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Дополнительную информацию о регистрации карты «Мир» и привязке к ней электронного проездного можно получить на сайте оператора автоматизированной системы оплаты проезда АО «РИЦ» по адресу http://ric-orel.ru.

ИА «Орелград»