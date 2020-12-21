Орловским магазинам посоветовали подольше работать

Оперштаб разослал новые рекомендации в орловские муниципалитеты.

В Орловской области муниципальные образования приступили к исполнению очередных предновогодних рекомендаций. Как и прежде, они были даны региональным оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. На этот раз целый ряд рекомендаций адресован сфере торговли.

Так, по мнению оперштаба, в регионе необходимо увеличить время работы торговых объектов – торговых центров, гипермаркетов, супермаркетов и другое. Также рекомендовано проводить специальные маркетинговые акции только в первой половине дня, чтобы рассредоточить покупателей в течение суток.

Еще один совет от оперштаба – увеличить число работающих касс в торговых объектах «для снижения риска возникновения очередей». Кроме того, торговцам рекомендуют шире использовать практику фасовки товаров, в том числе продукции собственного производства и весового товара.

Как следует из решения оперштаба, это позволит покупателям экономить время на взвешивании товаров, а также снизить риски появления очередей при выборе и взвешивании товаров покупателями. При всем этом оперштаб рекомендует не запрещать «самостоятельный навес товаров покупателями в потребительской упаковке».

ИА «Орелград»