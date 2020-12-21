Орловским магазинам посоветовали подольше работать

21.12.2020 | 7:30 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Оперштаб разослал новые рекомендации в орловские муниципалитеты.

В Орловской области муниципальные образования приступили к исполнению очередных предновогодних рекомендаций. Как и прежде, они были даны региональным оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. На этот раз целый ряд рекомендаций адресован сфере торговли.

Так, по мнению оперштаба, в регионе необходимо увеличить время работы торговых объектов – торговых центров, гипермаркетов, супермаркетов и другое. Также рекомендовано проводить специальные маркетинговые акции только в первой половине дня, чтобы рассредоточить покупателей в течение суток.

Еще один совет от оперштаба – увеличить число работающих касс в торговых объектах «для снижения риска возникновения очередей». Кроме того, торговцам рекомендуют шире использовать практику фасовки товаров, в том числе продукции собственного производства и весового товара.

Как следует из решения оперштаба, это позволит покупателям экономить время на взвешивании товаров, а также снизить риски появления очередей при выборе и взвешивании товаров покупателями. При всем этом оперштаб рекомендует не запрещать «самостоятельный навес товаров покупателями в потребительской упаковке».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования