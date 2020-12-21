Под Орлом пенсионер не уступил «Хаммеру» и поплатился

21.12.2020 | 11:23 Новости, Происшествия

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В аварии во Мценске есть пострадавший.

В субботу, 19 декабря во Мценске произошло ДТП, в котором пострадал 71-летний орловец. Мужчина «забыл» уступить дорогу другому водителю на перекрестке.

Авария случилась около 15.00. Пожилой водитель «Шевроле Нива» выехал на перекресток с улицей Мира со второстепенной дорог – с улицы Советской, пояснили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. При этом он не уступил дорогу автомобилю «Хаммер».

Машины столкнулись. Судя по фото с места ДТП, «Шевроле» после удара врезалось в дорожное ограждение, а вторая иномарка – в стену здания у дороги.

Сообщается, что в результате ДТП водитель «Шевроле» получил травмы, его госпитализировали.

ИА «Орелград»

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