Под Орлом пьяный водитель напал на двух полицейских

21.12.2020 | 15:55 Новости, Происшествия

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Они пытались составить на него протокол.

СК в Орловской области завел уголовное дело на 29-летнего орловца, который попался пьяным за рулем. Мужчина напал на полицейских, которые пытались зафиксировать его проступок.

Как рассказали в пресс-службе силового ведомства, инцидент произошел 4 декабря. Полицейские остановили автомобиль жителя Новодеревеньковского района. Водитель оказался пьян. Когда стражи порядка попытались составить на него протокол, мужчина набросился на них с кулаками. Сообщается, что подозреваемый нанес двум полицейским травмы, не повлекшие вреда здоровью.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе СК.

ИА «Орелград»

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