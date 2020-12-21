Под Орлом столкнулись иномарка и грузовик

21.12.2020 | 10:48 Новости, Происшествия

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Легковушка выехала на встречную полосу.

На трасс М2 Крым произошло ДТП с грузовиком и легковушкой. 18 декабря в районе 408 километра два автомобиля не смогли разъехаться и оба оказались в кювете.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, авария случилась около 14.00. Предварительно установлено, что 50-летний водитель «Митцубиси» выехал на встречную полосу. Правил он не нарушил, так совершил маневр в разрешенном месте, однако допустил столкновение с грузовиком «Хендай», подчеркнули в ведомстве.

За рулем «Хендая», двигавшегося по встречной полосе, ехал 29-летний мужчина. Судя по фото с места аварии, оба автомобиля после столкновения сошли с трассы. У легковушки буквально оторван бампер, у грузовика сильно помят капот.

Сообщается, что в результате  ДТП водитель и пассажир «Митцубиси» получили травмы, их увезли в больницу.

На месте аварии работали сотрудники ОМВД России по Кромскому району.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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