Под Орлом ветеран боевых действий сорвал погон с полицейского

Инцидент произошел поздним вечером в Орловском районе

Вступило в силу постановление, которое в рамках рассмотрения уголовного дела вынес Орловский районный суд. Дело было заведено в отношении местного жителя, которого органы предварительного расследования обвинили в применении насилия к представителю власти. Как следует из материалов, обвиняемый является ветераном боевых действий. Он напал на майора полиции, который прибыл на место происшествия по вызову.

Как следует из постановления следователя, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, после полуночи пришел к дому местного жителя, разбил окно в этом доме и начал угрожать хозяину физической расправой. Что именно подтолкнуло его к этому, осталось за кадром. Известно, что хозяин дома тут же вызвал полицию.

На место прибыл старший участковый уполномоченный полиции. Он представился нетрезвому гражданину и разъяснил, что в связи с сообщением о повреждении оконного стекла ему необходимо получить от него объяснение. В ответ обвиняемый «стал кричать и ругаться», в связи с чем полицейский сделал ему замечание и потребовал, чтобы тот успокоился.

Но мужчина не только не успокоился, а повел себя еще более агрессивно. Сначала он ударил кулаком полицейского по лицу, а затем схватил его за форменную рубашку и сорвал с нее погон. После этого майор скрутил хулигана и доставил его в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Поскольку задержанный ранее не имел проблем с законом, вину признал и в содеянном раскаялся, следователь подал в суд ходатайство о прекращении уголовного дела.

Прокурор выразил свое согласие, но при этом просил, чтобы хулигану выписали судебный штраф в размере 100 тысяч рублей. Суд учел эти мнения при вынесении постановления. В результате обвиняемого освободили от уголовного преследования, но обязали его выплатить судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»