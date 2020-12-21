Потемкин стал членом Российской муниципальной академии

Глава аппарата Орловского облсовета получил диплом в Общественной палате.

Руководитель аппарата Орловского облсовета Сергей Потемкин получил звание действующего члена-корреспондента Российской муниципальной академии (РМА). Как сообщил «ОрелТаймс», на днях на базе Общественной палаты РФ прошло официальное вручение дипломов.

Во время церемонии вручения дипломов Потемкин рассказал о готовности Орловской области делиться успешными муниципальными практиками, а также поднимать проблемные вопросы муниципалитетов для совместного решения.

– Это вызов времени. Органы местного управления – это тот цемент, фундамент политической, общественной систем и хозяйственной сферы, который необходимо укреплять. Ведь именно на муниципалитетах держатся субъекты, – цитирует СМИ Потемкина.

РМА с 1999 года является площадкой, на которой собираются практики и ученые, которые занимаются проблемами местного самоуправления. В РМА разрабатывают законопроекты, нормативные акты. Члены академии обращаются с различными инициативами в Госдуму РФ и Совет Федерации РФ.

ИА «Орелград»