Потемкин стал членом Российской муниципальной академии

21.12.2020 | 10:02 Новости, Общество

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Глава аппарата Орловского облсовета получил диплом в Общественной палате.

Руководитель аппарата Орловского облсовета Сергей Потемкин получил звание действующего члена-корреспондента Российской муниципальной академии (РМА). Как сообщил «ОрелТаймс», на днях на базе Общественной палаты РФ прошло официальное вручение дипломов.

Во время церемонии вручения дипломов Потемкин рассказал о готовности Орловской области делиться успешными муниципальными практиками, а также поднимать проблемные вопросы муниципалитетов для совместного решения.

– Это вызов времени. Органы местного управления – это тот цемент, фундамент политической, общественной систем и хозяйственной сферы, который необходимо укреплять.  Ведь именно на муниципалитетах держатся субъекты, – цитирует СМИ Потемкина.

РМА с 1999 года является площадкой, на которой собираются практики и ученые, которые занимаются проблемами местного самоуправления. В РМА разрабатывают законопроекты, нормативные акты. Члены академии обращаются с различными инициативами в Госдуму РФ и Совет Федерации РФ.

ИА «Орелград»

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