Путин наградил Вдовина орденом

Вице-спикера Орловского облсовета отметили «За заслуги перед Отечеством».
Первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Об этом рассказали в пресс-службе заксобрания.
Указ о награждении Вдовина был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2020 года. Саму награду орловскому политику вручили сегодня, 21 декабря на заседании правительства Орловской области.
Отмечается, что награду Вдовин получил «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
ИА «Орелград»