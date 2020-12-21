Путин наградил Вдовина орденом

21.12.2020 | 13:48 Новости, Общество

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Вице-спикера Орловского облсовета отметили «За заслуги перед Отечеством».

Первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Об этом рассказали в пресс-службе заксобрания.

Указ о награждении Вдовина был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2020 года. Саму награду орловскому политику вручили сегодня, 21 декабря на заседании правительства Орловской области.

Отмечается, что награду Вдовин получил «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

ИА «Орелград»

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