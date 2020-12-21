Путин наградил Вдовина орденом

Вице-спикера Орловского облсовета отметили «За заслуги перед Отечеством».

Первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Об этом рассказали в пресс-службе заксобрания.

Указ о награждении Вдовина был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2020 года. Саму награду орловскому политику вручили сегодня, 21 декабря на заседании правительства Орловской области.

Отмечается, что награду Вдовин получил «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

ИА «Орелград»