Рекомендации по выбору оптимальной системы налогообложения орловским предпринимателям предлагает центр «Мой бизнес»

Орловскому бизнесу необходимо определиться с системой налогообложения до конца этого года. С 1 января 2021 года ЕНВД (система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход) перестаёт действовать для всех категорий налогоплательщиков.

Организации и индивидуальных предпринимателей, которые в настоящее время являются налогоплательщиками ЕНВД, будут снимать с учета в автоматическом режиме. Заявление о снятии с учета в связи с прекращением деятельности представлять не нужно.

При этом налогоплательщикам, применяющим ЕНВД, необходимо выбрать для себя альтернативный режим налогообложения до 31 декабря 2020 года. Организации возможен переход на общую или упрощенную систему налогообложения (УСН). Для индивидуальные предприниматели дополнительно могут выбрать патентную систему налогообложения (ПСН) или уплату налога на профессиональный доход (НПД).

Если самостоятельно не сделать выбор системы налогообложения в отведённые сроки, то с 1 января 2021 года к налогоплательщику автоматически будут применять общий режим налогообложения.

Чтобы помочь представителям орловского бизнеса перейти на альтернативные режимы налогообложения центр оказания услуг «Мой бизнес» разместил на своём сайте рекомендации от Минэкономразвития для подбора оптимальной системы налогообложения.

По возникшим вопросам обращайтесь в орловский центр «Мой бизнес» по телефону: +7 (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»