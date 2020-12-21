В двух орловских музеях появятся первые в регионе мультимедиа-гиды с применением технологии дополненной реальности

21.12.2020 | 18:48 Культура, Новости

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Работы по созданию мультимедиа-гидов для орловских музеев идут в рамках регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры».

В 2019 году музей И. А. Бунина и «Картинная галерея народного художника СССР А. И. Курнакова» подали заявку на участие в проекте и прошли конкурсный отбор. Сотрудниками музеев проведена работа по отбору экспонатов, написанию статей о них, подбору цифровых изображений. Министерство культуры организовало редактуру текстов, перевод на иностранный язык, запись аудиогидов.

В настоящее время завершаются технические работы, проводится тестирование и апробирование платформы с учетом особенностей экспозиций. В музеях размещены информационные баннеры, в ближайшее время планируется официальный запуск приложения.

Орловским краеведческим музеем проведены подготовительные работы для подачи в 2021 году заявки на конкурс по созданию мультимедиа-гида.

По задумке разработчиков, новые технологии сделают поход в музей более интересным и позволят получить максимальный объем информации. При этом услуги экскурсовода не потребуются. Всю информацию расскажет специальное приложение. Оно бесплатное и простое в использовании. Его нужно будет установить на свой гаджет, открыть, навести камеру мобильного телефона на экспонат и дальше уже слушать историю, интересные факты о нем и даже увидеть как он выглядел до реставрации. По словам, заместителя директора Пушкинского музея по IT Владимира Определенова, уникальность этой технологии в том, что посетитель может с ее помощью увидеть скрытые вещи и элементы, которые ранее в наглядном виде невозможно было показать.

По проекту, который реализуется в рамках национального проекта «Культура», использование мультимедиа-гидов с применением технологии дополненной реальности планируется в 85 российских музеях. А в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина, Третьяковской галерее, Русском музее их уже успешно используют.

#виден_результат57

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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