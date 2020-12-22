Облсуд оставил Игнатушина на свободе

Суд не нашел оснований для взятия под стражу экс-замглавы администрации Орла.

Бывший заместитель главы администрации Орла Роман Игнатушин, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК РФ, всего 5 эпизодов), вновь избежал ареста. Об этом сообщила пресс-служба Орловского областного суда.

Как уже писал «Орелград», в конце ноября Советский райсуд города Орла отказал в удовлетворении ходатайства следователя об аресте Игнатушина. Теперь же Орловский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора на постановление Советского райсуда. Как пояснили в облсуде, представитель прокуратуры просил избрать в отношении Игнатушина меру пресечения в виде заключения под стражу.

Бывший чиновник и его адвокат выступили против этого. Апелляционная инстанция указала на выводы районного суда, которые ей показались законными и справедливыми. В частности, по ее мнению, так и не было приведено убедительных доказательств того, что Игнатушин, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия или суда, либо иным образом воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу.

«Объективных сведений о том, что Р. Игнатушин предпринимал попытки скрыться, уничтожить доказательства, препятствовать производству по делу, оказывать давление на потерпевших, свидетелей, суду представлено не было, — пояснили в пресс-службе Орловского облсуда. — Суду также не представлено убедительных доводов о том, что Р. Игнатушин, в настоящее время не являющийся должностным лицом администрации г. Орла, может совершить действия по уничтожению доказательств».

Кроме того, следствие не сумело доказать, что интересы правосудия не могут быть обеспечены иными мерами пресечения, кроме как содержанием Игнатушина под стражей. А сама по себе тяжесть преступлений, совершение которых вменяется экс-чиновнику, как считает суд, не может служить достаточным основанием для заключения его под стражу. Постановление суда Советского района было оставлено без изменения. У Игнатушина не стали отнимать возможность встретить Новый год дома, а не в СИЗО.

ИА «Орелград»