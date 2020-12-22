Орловцев призвали перед Новым годом вспомнить о долгах

«Предновогоднюю» акцию организовала служба судебных приставов.

В Орловской области судебные приставы призвали жителей в преддверии Нового года не только вспомнить о своих долгах, но и узнать, а имеются ли у них таковые. Это своего рода профилактическая информационная акция. Как пояснили в управлении ФССП России по Орловской области, ее целью «является привлечение внимания граждан и организаций к необходимости получения информации о наличии задолженности и своевременного ее погашения».

Использовать для этого можно онлайн-сервисы, работающие на сайте службы судебных приставов. Последние напоминают, что наличие непогашенного долга может омрачить празднование Нового года. Например, должнику могут временно запретить выезд за рубеж, хотя в текущем году на фоне введенных из-за коронавируса ограничений, вероятно, это и не столь актуально.

Но существуют и другие меры принудительного взыскания задолженности по исполнительным документам. Например, может быть наложен арест на имущество, обращено взыскание на банковские счета или зарплату. Все это тоже приятным сюрпризом к Новому году не назовешь. В связи с этим судебные приставы рекомендовали орловцам заранее проверить себя на наличие задолженности

«Сделать это очень просто с помощью интернет-ресурса на официальном сайте управления «Банк данных исполнительных производств», — говорят в УФССП. — Гражданину необходимо ввести запрашиваемые данные в соответствии с типом необходимой информации в следующих подразделах: «Поиск по физическим лицам», «Поиск по юридическим лицам». При наличии сведений о номере исполнительного производства возможно получить информацию из банка данных через подраздел «Поиск по номеру исполнительного производства».

ИА «Орелград»