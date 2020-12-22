Орловские чиновники предъявят жесткие условия печатным СМИ

Чтобы получить бюджетное финансирование, надо будет прыгнуть выше головы.

Правительство Орловской области разработало проект порядка предоставления субсидий из областного бюджета организациям, выпускающим печатные средства массовой информации. Официально субсидии предоставляются СМИ в качестве возмещения части затрат на выпуск, производство и распространение печатной продукции. Действие документа будет рассчитано на 2021-2023 годы.

Деньги из казны будут выделять лишь при соблюдении ряда условий. Далеко не все печатные СМИ региона смогут им соответствовать. Например, молодые СМИ автоматически выпадают из числа соискателей, так как право на получение субсидий имеют лишь газеты, зарегистрированные на территории Орловской области не позднее 1 января 2016 года.

Жесткие условия предъявят и к содержанию изданий. Так, объем рекламы в газете не должен превышать 45 процентов объема одного номера. География ее распространения должна составлять не менее 50 процентов территории Орловской области и пяти административных центров ее муниципальных районов.

Газета должна выпускаться с периодичностью не реже 1 раза в неделю тиражом не менее 8000 экземпляров. Причем не менее половины еженедельного тиража должно распространяться по подписке во всех муниципальных районах. Обязательно освещение в каждом номере газеты на площади объемом не менее 50 процентов «социально значимых для Орловской области мероприятий, социально-экономической, общественно-политической, культурной, общественно значимой жизни».

Обязательно также опубликование законов Орловской области, нормативных правовых актов губернатора и правительства, органов исполнительной государственной власти специальной компетенции. У газеты должен работать свой официальный сайт, на котором ежедневно должно публиковаться не менее 25 новостей в день, в том числе по выходным и праздничным дням. Причем это должны быть новости, «формирующие благоприятный имидж Орловской области». Словом, побороться за такие субсидии сможет только «свое», лояльное издание.

ИА «Орелград»