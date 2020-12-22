Орловский центр «Мой бизнес» приглашает к участию в экономической переписи

Сегодня 75 % предприятий и более 15 миллионов человек в России – это малый бизнес.

Он во многом определяет экономическую успешность страны и благосостояние её граждан. В первом полугодии 2021 года по всей стране будет проходить экономическая перепись малого бизнеса. Росстат соберёт данные о том, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются. На основе информации, полученной в ходе экономической переписи, будут приниматься государственные решения и программы поддержки.

Вне зависимости от факта осуществления деятельности, все индивидуальные предприниматели и малые предприятия Орловской области не позднее 1 апреля 2021 года должны отчитаться о работе в 2020 году.

Органы статистики гарантируют конфиденциальность полученной информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.

Орловский центр оказания услуг «Мой бизнес» напоминает, что экономическая перепись малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет, и в соответствии с законодательством Российской Федерации участие в ней является обязательным.

По всем вопросам об участии в экономической переписи можно обращаться в Орелстат по телефонам: +7 (4862) 55-25-39, +7 (4862) 42-74-56.

ИА «Орелград»