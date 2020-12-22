Повторно заразившиеся COVID-19 орловцы переносят болезнь тяжелее

Жителей региона попросили быть осторожными.

Повторно заболевшие коронавирусом, как правило, переносят болезнь сложнее, чем при первом заражении. Об этом на брифинге для СМИ 22 декабря рассказал глава областного депздрава Иван Залогин.

По словам чиновника, не у каждого переболевшего после первого выздоровления в достаточном количестве формируются антитела. Поэтому тем, кто уже переболел, советуют соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы не заразиться вновь.

Сколько орловцев заразились коронавирусом повторно, Залогин не уточнил.

Напомним, на утро 22 декабря стало известно еще о трех летальных исходах у пациентов с коронавирусом в Орловской области. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 179 (всего 19 761) жителей области. Также стало известно о 287 выздоровевших (всего 17 647).

ИА «Орелград»