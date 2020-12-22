Укравшую детскую смесь орловчанку отдали под суд

Женщину признали виновной в ограблении магазина.

Обвинительный приговор в отношении местной жительницы вынес Ливенский районный суд. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ. Иными словами, она совершила грабеж — открытое хищение чужого имущества. Произошло это в июле 2020 года. Было установлено, что подсудимая в тот день зашла в магазин самообслуживания.

Некоторое время она ходила по торговому залу магазина, подходя к витринам с различной продукцией и складывая в корзинку различный товар. В частности, она взяла одну пачку сухой адаптированной молочной смеси моментального приготовления для детей с рождения и до 12 месяцев.

Кроме того, девушка взяла три плитки дешевого шоколада, две банки газировки, бутылку негазированной воды для детей, три упаковки сладких кукурузных палочек, упаковку макарон, пару бутылок кисломолочного напитка и несколько приправ. Все это она вынесла из магазина, не оплатив товар на кассе.

Поскольку ее заметила продавщица, бросившаяся за ней в погоню, действия женщины были квалифицированы как грабеж. Она оказалась на скамье подсудимых. Суд изучил показания свидетелей, были учтены и записи камер видеонаблюдении. Стоимость похищенного составила около 1100 рублей. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признал наличие у нее малолетних детей и добровольное возмещение магазину ущерба.

В результате женщина получила наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев, в течение которых ей запрещено изменять место жительства и выезжать за пределы Ливенского района без согласия надзорного органа.

ИА «Орелград»