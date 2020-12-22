В Детском парке Орла появятся тренажеры за 88 млн рублей

Бюджет выделит огромные средства на укрепление материальной базы.

Администрация города Орла объявила о закупке, которая в государственной информационной системе появилась под названием «Комплексное благоустройство территории «Детского парка» и прилегающей к нему территории». Речь идет о продолжении работ в этом парке, руководство которого выступает в данном случае в роли заказчика. Цена контракта составит 88,8 миллиона рублей.

На эти средства планируется закупить более двух десятков различных тренажеров и гимнастических комплексов. К каждому закупаемому товару приложено детальное техзадание, снабженное рисунком. Так, два тренажера должны быть предназначены для укрепления ягодичных мышц. Отметим, что конструкция целого ряда тренажеров, которые планируется приобрести, должна позволять заниматься на них людям на кресле-коляске.

Гимнастические комплексы, в основном, должны представлять собой различные конструкции из стальных опорных столбов и перекладин. В ряде случаев это будут комбинации из перекладин для подтягивания и отжиманий, шведской стенки и наклонной скамьи. Как и в случае с тренажерами, часть таких комплексов должна быть приспособлена для инвалидов-колясочников.

Кроме того, деньги в рамках данного контракта планируется потратить на приобретение холодильника, причем он должен быть оснащен системой суперохлаждения, настенного кондиционера, водонагревателей, морозильной камеры, электроплиты и сушилки для рук.

ИА «Орелград»