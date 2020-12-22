В Орле в 3 раза выросли продажи SIM-карт с саморегистрацией

МегаФон в четыре раза увеличил число магазинов по продаже SIM-карт с саморегистрацией в несетевой рознице в Орловском регионе. Теперь более 400 точек продаж работают в шаговой доступности в 24 районах области.

За полгода сеть дистрибуции приросла на четверть и включила в себя более 400 магазинов у дома по всему региону. Сегодня подключиться к МегаФону могут как жители города, так и небольших населенных пунктов Орловской области: Дмитровска, Хомутово, Новосиль, Шаблыкино и других.

Активировать SIM-карту можно через мобильное приложение МегаФона, в том числе через портал Госуслуг. Регистрация займет не более 5-10 минут. Электронный договор будет подписан автоматически после внесения необходимых данных и верификации фото в паспорте.

«Продажи SIM-карт рядом с домом мы запустили этой весной, чтобы жители Орла и области могли оставаться на связи без посещения специализированных салонов. В условиях пандемии такие меры позволили снизить количество передвижений и контактов с другими людьми. Это уже оценили жители более 25 городов и посёлков региона – к осени продажи SIM-карт с саморегистрацией выросли в 3 раза», – отметил Сергей Захаров, директор регионального отделения МегаФона в Орле.

SIM-карты также доступны для покупки в собственном интернет-магазине МегаФона, Wildberries и на других онлайн-ресурсах. При оформлении можно выбрать любой из действующих тарифов оператора.

ИА «Орелград»