В Орловской области на дистанционке учатся 1788 школьников

Такое решение приняли родители учеников.

В Орловской области 1788 школьников обучаются дистанционно по заявлению родителей. Об этом сообщила глава департамента образования Татьяна Крымова на заседании регионального оперштаба. По смешанной форме обучения работают 104 школы.

При этом в регионе растет число детей, заразившихся коронавирусом, на сегодня их 215. Напомним, 15-летнего школьника с двусторонней пневмонией подключили к аппарату ИВЛ. По информации Крымовой, почти 5000 детей и около 500 сотрудников школ болеют ОРВИ. 215 школьников и 169 работников общеобразовательных организаций заражены COVID-19. Всего на карантине находятся 876 школьников.

Как уже писал «Орелград», из-за коронавируса в этом году орловские школьники уйдут на каникулы с 25 декабря.

ИА «Орелград»