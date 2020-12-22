В Орловской области на дистанционке учатся 1788 школьников

22.12.2020 | 12:15 Новости, Общество

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Такое решение приняли родители учеников.

В Орловской области 1788 школьников обучаются дистанционно по заявлению родителей. Об этом сообщила глава департамента образования Татьяна Крымова на заседании регионального оперштаба. По смешанной форме обучения работают 104 школы.

При этом в регионе растет число детей, заразившихся коронавирусом, на сегодня их 215. Напомним, 15-летнего школьника с двусторонней пневмонией подключили к аппарату ИВЛ. По информации Крымовой, почти 5000 детей  и около 500 сотрудников школ болеют ОРВИ. 215 школьников и 169 работников общеобразовательных организаций заражены COVID-19. Всего на карантине находятся 876 школьников.

Как уже писал «Орелград», из-за коронавируса в этом году орловские школьники уйдут на каникулы с 25 декабря.

ИА «Орелград»

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