В Орловской области заработала система поддержки фермеров

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» реализуется в Орловской области Департаментом сельского хозяйства.

На 2020 год проектом было предусмотрено вовлечение 43 единиц в субъекты малого и среднего предпринимательства в аграрный сектор. План был выполнен к началу декабря.

К концу этого года в количество вовлеченных в субъекты МСП в сельском хозяйстве Орловской области увеличилось на 44 единицы. 5 крестьянских хозяйств получили гранты «Агростартап». Общая сумма грантовой поддержки составила 12 млн рублей. Начинающими фермерами были созданы 3 хозяйства по выращиванию зерновых культур в Болховском и Орловском районах, тепличный комплекс в Орловском районе и пчелопасека в Новосильском районе.

Помимо финансовой поддержки в виде субсидий и грантов, аграрии Орловской области получают и консультационную помощь. Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Орловской области» оказывает информационные услуги сельскохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям, главам К(Ф)Х, а также физическим лицам, гражданам, ведущим ЛПХ, планирующим создание собственного бизнеса.

Орловская область сохраняет лидерские позиции в аграрном секторе России в развитии агрострахования. В десятку регионов с высокими показателями объема начисленной страховой премии вошли Орловская область (249 млн руб.), Республика Мордовия (207 млн руб.), Курская (185 млн руб.) и Самарская (181 млн руб.) области, Республика Татарстан (177 млн руб.).

Орловская система поддержки фермерских хозяйств и сельхозкооперативов работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На 2021 год региональный проект получит дополнительное финансирование в размере 35,7 млн рублей.

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ИА «Орелград»