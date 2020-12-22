В Орловской области заработала система поддержки фермеров

22.12.2020 | 16:11 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» реализуется в Орловской области Департаментом сельского хозяйства.

На 2020 год проектом было предусмотрено вовлечение 43 единиц в субъекты малого и среднего предпринимательства в аграрный сектор. План был выполнен к началу декабря.

К концу этого года в количество вовлеченных в субъекты МСП в сельском хозяйстве Орловской области увеличилось на 44 единицы. 5 крестьянских хозяйств получили гранты «Агростартап». Общая сумма грантовой поддержки составила 12 млн рублей. Начинающими фермерами были созданы 3 хозяйства по выращиванию зерновых культур в Болховском и Орловском районах, тепличный комплекс в Орловском районе и пчелопасека в Новосильском районе.

Помимо финансовой поддержки в виде субсидий и грантов, аграрии Орловской области получают и консультационную помощь. Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Орловской области» оказывает информационные услуги сельскохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям, главам К(Ф)Х, а также физическим лицам, гражданам, ведущим ЛПХ, планирующим создание собственного бизнеса.

Орловская область сохраняет лидерские позиции в аграрном секторе России в развитии агрострахования. В десятку регионов с высокими показателями объема начисленной страховой премии вошли Орловская область (249 млн руб.), Республика Мордовия (207 млн руб.), Курская (185 млн руб.) и Самарская (181 млн руб.) области, Республика Татарстан (177 млн руб.).

Орловская система поддержки фермерских хозяйств и сельхозкооперативов работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На 2021 год региональный проект получит дополнительное финансирование в размере 35,7 млн рублей.

#виден_результат57 #виденрезультат_57

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования