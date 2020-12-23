Еще 175 орловцев заразились коронавирусом, двое умерли

23.12.2020 | 10:56 Новости, Общество

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Общее число случаев в регионе приблизилось к 20 тысячам.

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 19 936, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился у 175 человек.

Вместе с тем умерли два пациента с COVID-19, количество летальных исходов выросло до 247. Выздоровели 17 856 человек (+209 за день).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 2 933 753. За сутки диагноз подтвердился у 27 250 человек во всех регионах страны. С начала пандемии выздоровели 2 343 967 пациентов, умерли 52 461.

ИА «Орелград»

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